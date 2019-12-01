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حقق النادي العربي لقب بطوله كأس التفوق الثانية للجمباز لفئة الأشبال تحت 11 سنة والتي أقيمت مدى يومين ونظمها اتحاد اللعبة على صالة النادي العربي ضمن منافسات الموسم الحالي 2019 - 2020.

وحصد العربي في البطولة 4 نقاط، متفوقاً على نادي القادسية الثاني الذي جمع 3 نقاط، فيما حل كاظمة ثالثاً برصيد نقطتين.

وفي بطولة الفردي العام حل لاعب النادي العربي عبدالله مقداد في المركز الأول، وجاء لاعب نادي القادسية أحمد الحساوي في المركز الثاني، ولاعب نادي كاظمة يوسف اسماعيل في المركز الثالث. وفي بطولة فردي الأجهزة تفوق لاعب العربي عبدالله مقداد ونال المركز الأول في أجهزة «الحركات الارضية و الحلق والمتوازي والعقلة»، واحتل زميله في النادي العربي محمد فهد المركز الأول في جهاز طاولة القفز، فيما نال لاعب القادسية أحمد الحساوي المركز الأول في جهاز حصان الحلق والمركز الأول مكرراً في جهاز الحلق. وأشاد اتحاد اللعبة بالمستويات المتطورة التي شهدتها البطولة ما يبشر بموسم رائع ومستقبل مزدهر لرياضة الجمباز الكويتية. وهنأ الاتحاد الفرق الفائزة بالمراكز الأولى متمنياً حظاً أوفر لبقية الفرق المشاركة، ومشيداً في الوقت ذاته بتعاون جميع الأندية مع الاتحاد لاظهار بطولاته بأفضل صورة ممكنة.

