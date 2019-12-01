دوليه

وصف الإسباني فليكس سانشيز مدرب منتخب قطر اللقاء الذي سيجمع العنابي بالإمارات غداً بالنهائي. وقال سانشيز في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «الفوز بهذه المباراة الوسيلة الوحيدة التي نفكر بها لبلوغ نصف النهائي، ستكون مباراة صعبة ونحن نشعر بثقة كبيرة».

وأكد سانشيز أن مباراة اليمن كانت بمثابة النهائي كذلك، قائلاً: «أنعشنا أملنا، ونحتاج لنقاط مباراة الإمارات لبلوغ النهائي، المباراة ستكون أصعب لأنها آخر فرصة للفريقين».

وعن ترشيح أكرم عفيف لجوائز الاتحاد الآسيوي وإمكانية غيابه عن المباراة قال: «بالنسبة لهذه الأمور نحتاج لاتخاذ هذا القرار نحتاج لكل اللاعبين». وأضاف: «نحن نحتاج أن نقف على استعداد المنتخت وكذلك أن نرى بعض التقارير الطبية للمصابين، وحسب استعداد اللاعبين وجاهزيتهم سيكون اختيار التشكيلة».

وبخصوص أهمية تسجيل الأهداف قال سانشيز: «قبل مباراة اليمن وقبل أن أعرف نتيجة العراق كنت أعلم أن علينا أن نسجل أكبر عدد من الأهداف، قمنا بواجبنا والآن نحن في وضعية أكثر راحة».

وأضاف: «نحن نلعب من أجل الفوز لأن اللعب من أجل التعادل أمر خطير وسيكون الأمر صعبا لأن من المهم البحث عن النقاط الثلاث».

وطالب سانشيز الجماهير القطرية بالحضور بكثافة، قائلا: «أتمنى أن يكون الملعب ممتلئا عن بكرة أبيه، يجب أن نحظى بدعم الجماهير، وقد رأينا في كل مرة الملعب ممتلئا وعلينا أن نظهر الروح الرياضية في المباراة القادمة».

وعن أداء اللاعب عبدالكريم حسن قال: «أعتقد أنه أبلى بلاء حسنا، وليست أول مباراة يتألق فيها، يمتلك العقلية الاحترافية كما هي الحال بالنسبة لمباراة اليمن، وتواجد لمساعدة الفريق وأسعدنا بالالتزام والتميز». واختتم حديثه عن كأس العالم 2022 قائلا: «لا يمكن أن أتصور ماذا سيحدث بعد 3 سنوات، أعتقد أن الملاعب ستكون ممتلئة لمساعدتنا، هذه الدورة تحضير للمستقبل، واللعب هنا في قطر بمثابة الامتحان، ولا نفكر الآن في كأس العالم علينا التركيز في كأس الخليج». بدوره، أكد مصعب خضر مدافع المنتخب القطري أن مواجهة الإمارات في الجولة الأخيرة ستكون أصعب من مباراة كأس آسيا.

وأضاف: «نحن مستعدون لهذه المباراة لأننا في كل لحظة نعمل على تنفيذ خطة المدرب، ونتمنى أن تكون مباراة الثلاث نقاط».

ونوه خضر بأن المواجهة ستكون قوية لأن الطرفين يمتلكان فرصة التأهل، والمهم الاستماع لنصائح المدرب داخل الملعب، فكل المباريات ستكون بمثابة النهائي.

