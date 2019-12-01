دوليه

قال الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب الإمارات إن منتخب قطر يعد الأفضل آسيويا وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة غداً في ختام دور المجموعات.

وأضاف فان مارفيك خلال المؤتمر الصحافي: «قطر تمتلك لاعبين يلعبون لسنوات مع بعضهم البعض، وهذا اتضح جليا في أدائهم أمام اليمن».

وأوضح: «مشروعنا بدأ منذ أشهر مع لاعبين جدد، لكن هناك تطور إيجابي رغم قصر فترة الإعداد، وأعلم أن الفوز سيوصلنا للجولة القادمة رغم أفضلية قطر».

وعن حظوظ المنتخب الإماراتي أمام صاحب الأرض والجمهور أكد: « نعلم ما علينا القيام به وهو واحد لا غير الفوز في هذه المباراة».

وأضاف: «الاستعداد لهذه المباراة بدأ يوم أمس بعد لقاء العراق، ولا يمكن التدرب لعدم وجود الوقت الكافي، لذلك نحن استعددنا لهذه المواجهة حتى قبل بداية البطولة». وأوضح مدرب المنتخب الإماراتي: «أداؤنا في الشوط الأول أمام العراق كان سيئا، ولكن الأداء تحسن في الشوط الثاني، ولو لعبنا بنفس النسق أمام قطر سنحقق الفوز».

وعن تطور أداء اللاعبين قال: «عبدالله رمضان لعب بطريقة جيدة أمام العراق وهو لايزال في مقتبل العمر، محمد العطاس بدأ يستعيد لياقته وهو جاهز للمباراة».

وأضاف: «التحضير الذهني مهم جدا وهو الأساس، من الجيد أن نحظى بمساندة جماهيرية لكن تعودنا على غياب الجماهير في هذه الدورة، والأمر مخجل أن تغيب الجماهير، نتمنى أن نحظى بدعم جماهيري أمام قطر».

وأكد مارفيك: «نحن هنا من أجل اللعب الجيد والنتائج الجيدة، وعلينا الفوز بكل المباريات لكن تلك هي البداية لمنتخب شاب».

