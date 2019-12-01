دوليه

أكد مدرب منتخب العراق سريتشكو كاتانيتش أهمية مواجهة اليمن رغم ضمان التأهل للمربع الذهبي. وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «المنتخب اليمني لا يبدو بتلك السهولة، وهو يبحث عن رد الاعتبار ولديهم لاعبون جيدون، إذا لم تكن جاهزا لتلك المباراة سيعاقبونك». وعن مدى إمكانية التحاق بعض اللاعبين بالبطولة، قال كاتانيتش إن علي حسين بعد تعرضه لكسر لم يتعاف، ولم يتدرب مع ناديه، ولا توجد فرصة لالتحاقه. وأضاف: «بالنسبة لهمام طارق الأمور تجري حسب قوانين البطولة ولا نملك إمكانية لالتحاقه، نحن 17 لاعبا، ونلعب كل وقت، ولا نملك وقتا حتى للتدريب، ولا نحتاج لتعزيز صفوفنا». وعن إصابة سعد ناطق قال مدرب العراق: «اللاعب تعرض لكسر في الأنف، أتمنى أن يكون جاهزا أو سنجد له البديل المناسب في حال ثبت العكس».