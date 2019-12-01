دوليه

ذكر مدرب المنتخب اليمني سامي النعاش إن مباراته القادمة أمام العراق مهمة والمنتخب اليمني حريص على الحضور بشكل ملفت، وهي فرصة ثمينة لإعادة التوازن والمباراة ليست تحصيل حاصل. وأضاف النعاش: «الوضع العام في اليمن لا يساعد على إيجاد منتخب قوي لأن النشاط الرياضي متوقف، وهناك عناصر لا تمتلك خبرات تشارك للمرة الأولى في تصفيات آسيا». وأضاف: «الأداء والنتيجة جانبان مختلفان، النتيجة ثقيلة وواضحة، ولكن إذا نظرنا إلى الأداء نستطيع أن ننصف المنتخب اليمني”.وعن سؤاله عن أداء المنتخب اليمني في التصفيات الآسيوية بالمقارنة مع بطولة الخليج، قال النعاش: «نتواجد في مجموعة قوية في كأس الخليج، لا نبرر لأنفسنا لكننا أمام منتخبات عريقة، المنتخب قدم مستويات جيدة في غرب آسيا وتصفيات آسيا، وكثرة المباريات لا تساعد اللاعبين على المقاومة في منافسات كبيرة».