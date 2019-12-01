دوليه

وقعت مجموعة beIN الاعلامية وشركة Dentsu، بالنيابة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اتفاقية لمدة عامين ستحصل بموجبها beIN SPORTS على حقوق البث الحصرية لبطولة كأس العالم للأندية في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2019 و2020 في قطر لأول مرة في تاريخ البلاد وستُبث مباشرة وحصرياً على قنوات beIN SPORTS ليتابعها الملايين من المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة.كأس العالم للأندية FIFA هي بطولة دولية لأندية كرة القدم، يتنافس فيها أبطال كل قارة، بما فيها أوروبا (ليفربول الانكليزي) وأميركا الجنوبية (فلامنغو البرازيلي) وأميركا الوسطى (مونتيري) وأفريقيا (الترجي التونسي) وأوقيانوسيا (هيينجين سبورت) وآسيا (الهلال السعودي) وبطل دوري البلد المضيف (السد القطري) على لقب أفضل فريق في العالم.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية FIFA قطر 2019 في الفترة من 11 الى 21 ديسمبر في ثلاثة ملاعب مختلفة، منها ستاد المدينة التعليمية وستاد خليفة الدولي. كما سيستضيف هذان الملعبان مباريات بطولة كأس العالم بعد ثلاث سنوات من الآن مما يمنح جماهير beIN SPORTS وكرة القدم حول العالم فرصة مشاهدة هذه الملاعب المتميزة. وبهذه المناسبة قال يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الاعلامية: نحن سعداء جداً بالحصول على حقوق البث الحصرية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA قطر 2019 في 24 دولة في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا وهذا يؤكد التزامنا ببث أفضل المنافسات الرياضية في العالم. وبفضل ما نتميز به من استديوهات ومرافق عالمية المستوى في الدوحة الى جانب مجموعة متألقة من المواهب والموظفين المتمرسين، تفخر beIN SPORTS ببث هذه البطولة الدولية المرموقة لأندية كرة القدم لملايين المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة. من جهته قال سيمون توماس، مدير الشؤون التجارية لدى فيفا: نحن سعداء بانضمام beIN SPORTS الينا وحصولها على حقوق بث الدورتين المقبلتين لبطولة كأس العالم للأندية، فهي تعتبر بالفعل من أهم شركاء البث لدى الفيفا، اذ انها قناة البث الرئيسة لبطولة كأس العالم 2022 وتنتشر بشكل لا يضاهى في المنطقة التي تشكل أحد الأسواق الرئيسة في العالم. نشكر beIN SPORTS على التزامها ونتطلع لمواصلة شراكتنا القيمة.

