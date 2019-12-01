دوليه

أعلن رئيس الاتحاد الخليجي للاعلام الرياضي سالم الحبسي اول من امس عن الفعاليات والجوائز الخاصة بالإعلام الرياضي خلال منافسات «خليجي24». وقال الحبسي في مؤتمر صحافي ان الاتحاد أطلق خمس جوائز اعلامية رياضية مصاحبة لدورة «خليجي 24» تخص مختلف وسائل الاعلام اضافة الى عقد ندوة رياضية تتعلق بالإعلام والمواهب الرياضية. وأضاف انه سيتم الاعلان عن الفائزين بجوائز الاتحاد قبل اليوم الاخير للدورة التي تختتم في الثامن من ديسمبر المقبل.

من جانبه، كشف عضو لجنة التحكيم في الجوائز المقدمة من الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي باسم الرواس عن فئات جوائز الاتحاد التي تنقسم الى خمس فئات. وقال الرواس ان أولى جوائز الاتحاد هي التصوير الفوتوغرافي وخصصت له جائزتان الاولى تتعلق بإظهار «انجاز رياضي يحبس الانفاس» فيما تتعلق الجائزة الثانية بالانفعالات خارج المستطيل الاخضر كانفعالات المدربين او الاداريين او الجمهور.

واضاف ان الجائزة الثانية ستخصص في مجال المقالات الصحافية الرياضية وتنقسم الى جائزة افضل عمود صحافي فيما تقدم الجائزة الثانية عن أفضل مقال يثير العاطفة خلال فعاليات الدورة.

وفي مجال القنوات التليفزيونية اوضح الرواس ان اللجنة المنظمة خصصت الجائزة الثالثة لأفضل معلق حيث سيتم منحها لفئتين هما أفضل معلق محترف وأفضل معلق شاب.

وبين انه سيتم تخصيص جائزة لأفضل تطبيق على الهواتف الذكية من خلال ما يقدمه التطبيق من خدمات حديثة وشاملة اثناء الدورة وهي الجائزة الرابعة للاتحاد.

ولفت الرواس الى ان الاتحاد خصص الجائزة الخامسة لمن قدموا اسهامات بارزة في مجالات الصحافة الرياضية في دول الخليج العربية.

وذكر ان الاتحاد الخليجي للاعلام الرياضي رصد جوائز لأفضل تشكيلة لمنتخب الخليج في بطولة خليجي 24 وذلك في كل مراكز اللعب مشيرا الى ان نخبة من الخبراء والفنيين والمدربين ستتولى عملية الاختيار وسيتم من خلالهم أيضا اعلان تشكيلة منتخب الخليج.

من جانبه، قال ممثل لجنة الإعلام الرياضي في قطر مبارك البوعينين ان دورة كأس الخليج والفعاليات المصاحبة مناسبة لدعم الصحافيين في الدول المشاركة في البطولة.

وأضاف أن فعاليات الاتحاد الخليجي في هذه البطولة تشمل مسابقات وندوة واستفتاء مثمنا تفاعل الجميع مع تلك الفعاليات.

فيما قال رئيس اللجنة الفنية في اتحاد الإعلام الخليجي محمد العاصمي إنه سيتم اختيار تشكيلة منتخب الخليج في نهاية كل جولة وصولا إلى اختيار منتخب الخليج، موضحا أن التشكيلة سيتم اختيارها من قبل لجنة مكونة من فنيين واعلاميين.

بدوره، كشف عضو لجنة التحكيم في الجوائز الخاصة بالصحافة في الاتحاد رائد عابد عن تنظيم الاتحاد ندوة رياضية خاصة من محورين الاول يتعلق بالتطور الذي شهده الإعلام الرياضي خلال الأعوام الأخيرة فيما يتعلق الآخر ببروز المواهب الرياضة في كأس الخليج.

