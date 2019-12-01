أول النهار

يحفل معرض (الذكرى المئة لزيارة الشيخ أحمد الجابر الصباح لبريطانيا) بتفاصيل غنية تحتفي وتوثق أهمية ومعاني تلك الزيارة عام 1919 خصوصا أن الأمير الراحل «طيب الله ثراه» كان أول مسؤول كويتي يزور بريطانيا ممثلا البلاد رسميا وعلى رأس وفد كبير.

ووفق الوثائق التي اقتناها الباحث في العلاقات الكويتية البريطانية عيسى دشتي ويزدان بها المعرض بمجمع الحمراء وافتتح الخميس الماضي برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والسفارة البريطانية والشيخة هالة البدر الصباح فان الزيارة كانت لتقديم التهاني للملك جورج الخامس وحكومته بمناسبة انتصار بريطانيا وحلفائها في الحرب العالمية الأولى الى جانب صور للأماكن السياحية التي زارها الشيخ الراحل في بريطانيا والهدايا التي تم تبادلها بينه وبين الملك جورج الخامس.

