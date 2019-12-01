loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

في معرض أُقيم برعاية المجلس الوطني للثقافة والسفارة البريطانية

الاحتفاء بمئوية زيارة الشيخ أحمد الجابر لبريطانيا


يحفل معرض (الذكرى المئة لزيارة الشيخ أحمد الجابر الصباح لبريطانيا) بتفاصيل غنية تحتفي وتوثق أهمية ومعاني تلك الزيارة عام 1919 خصوصا أن الأمير الراحل «طيب الله ثراه» كان أول مسؤول كويتي يزور بريطانيا ممثلا البلاد رسميا وعلى رأس وفد كبير.
ووفق الوثائق التي اقتناها الباحث في العلاقات الكويتية البريطانية عيسى دشتي ويزدان بها المعرض بمجمع الحمراء وافتتح الخميس الماضي برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والسفارة البريطانية والشيخة هالة البدر الصباح فان الزيارة كانت لتقديم التهاني للملك جورج الخامس وحكومته بمناسبة انتصار بريطانيا وحلفائها في الحرب العالمية الأولى الى جانب صور للأماكن السياحية التي زارها الشيخ الراحل في بريطانيا والهدايا التي تم تبادلها بينه وبين الملك جورج الخامس.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة