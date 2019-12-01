أول النهار

احتضن قصر بيان حفل تكريم المتطوعين في جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في عامها التاسع عشر تحت رعاية الشيخ طلال الخالد محافظ العاصمة بحضور الشيخة عايدة سالم العلي الصباح رئيس مجلس أمناء جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية.

وبهذه المناسبة أشادت الشيخة عايدة السالم بجميع المتطوعين الذين شاركوا في نشاطات الجائزة وفعالياتها في الدورة التاسعة عشر وأثنت على جهودهم وابداعاتهم.

وقالت إن الجائزة استطاعت على مدى تسعة عشر عاماً أن تعزز مكانتها على مستوى العالم من خلال اعتمادها على المتطوعين، واستقطاب الشباب لاثراء الهدف الذي قامت من أجله، والاسهام في نجاح فعالياتها ورفع علم الكويت عالياً على الصعيدين العربي والدولي، وتكوين شبكة كبيرة من الخبراء المتطوعين في أعمال الثقافة المعلوماتية.

من جانبه قال الشيخ طلال الخالد في تصريح له ان جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية تواكب الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتألقت بنشاطاتها التي ركزت فيها هذا العام على التعليم الرقمي والبرمجة الذكية واعداد أجيال جديدة لبناء الكويت الجديدة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد وقائد العمل الانساني.

وشكر الخالد رئيس مجلس أمناء الجائزة وأعضاء اللجنة المنظمة العليا والمتطوعين لما تميزوا به من صدق العطاء واخلاص الانجاز والعمل على رفعة الكويت وتقدمها، وأعرب عن الأمل في أن تشهد الدورات المقبلة مزيدا من التميز والتألق.

وشهد الحفل تكريم أعضاء مجلس تحكيم الجائزة بدروع خاصة تقديرا لجهودهم، كما تم تكريم المتطوعين لمدة ستة أعوام بالميدالية الفضية، بينما نال المتطوعون لمدة ثلاث سنوات الميدالية البرونزية، علاوة على تقديم شهادات تقدير لسائر المتطوعين.

وفي الختام شكرت السالم المحافظ الشيخ طلال الخالد لرعايته الكريمة لهذا الحفل، وقدمت له درعاً تذكارية بهذه المناسبة.

