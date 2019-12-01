أول النهار

وزعت جمعية الهلال الأحمر أمس السبت 3750 حقيبة شتوية على شريحة العمال في القطاعات الصناعية والتجارية في البلاد وذلك بمقر الجمعية ضمن حملة (كسوة الشتاء لصالح العمالة في الكويت).

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية د. هلال الساير لـ (كونا) ان هذه الخطوة تأتي في اطار سعي الجمعية الدائم بأن يكون المستفيدون من خدماتها الانسانية من الفئات المحتاجة حيث اختارت شريحة العمال من ذوي الدخل المحدود. واضاف ان توزيع حقيبة كسوة الشتاء يأتي انطلاقا لحماية العمال من البرد القارس وتسهيل عملهم واشعارهم بالاحساس بظروفهم والوقوف بجوارهم.

واكد حرص الجمعية على اداء دورها الاجتماعي لخدمة كل الشرائح بالمجتمع وتتوجه بهذه المبادرة ضمن حملة (كسوة الشتاء) على العمال الذين يحتاجون الى من يقدر عملهم ويشد على ايديهم.

وذكر ان هذا المشروع يعد نوعا من أنواع التكافل والتراحم الاجتماعي ويأتي تقديرا لعمال النظافة لما يقومون به من أعمال تحتم عليهم طبيعتها التواجد في الشوارع بأجواء مناخية قاسية شديدة البرودة في فصل الشتاء. وبين ان حقيبة كسوة الشتاء تتضمن العديد من الملابس المهمة التي توفر الدفء وتحققه وتحمي من المطر.

ودعا الساير الى التبرع والمساهمة عبر الموقع الالكتروني لصالح حملة كسوة الشتاء مشيدا بالتعاون مع بنك الكويت الوطني بدعم المشروع الانساني المجتمعي.

وقال ان هذه المبادرة تعزز من الشراكة القائمة بين الهلال الأحمر ومؤسسات القطاع الخاص وكل المحسنين من المواطنين والمقيمين بالبلاد للاسهام في العمل الانساني والخيري من خلال البرامج الانسانية المتنوعة التي تنظمها الجمعية.

