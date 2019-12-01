آراء

أطلق الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية والجمعية الكويتية التطوعية عددا من الفعاليات المتميزة تحت رعاية الشيخة فادية السعد العبدالله الصباح وقد ترجمت تلك الفعاليات الحاجة الى محاربة العنف ضد المرأة قولا وعملا، فمع بداية الاسبوع الماضي احتفى العالم اجمع باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ولهذا انطلقت ندوة «لا للعنف ضد المرأة» من قبل الجمعية الكويتية التطوعية بالتعاون مع جمعية المحامين، وتحدث خلال تلك الندوة عدد من السيدات ومنهن المحامية المتميزة سلمى العجمي وأ. اسيل المزيد من الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث شكلا فريقا متميزا، وقد اوضحت الأخت اسيل المزيد جهود الهيئة العامة للقوى العاملة وهي جهود حكومية في محاربة العنف ضد المرأة في الكويت لاسيما في سوق العمل والحفاظ على كرامتها كونها ايضا قضية تتعلق بسمعة الكويت الدولية كمركز انساني عالمي بالاضافة الى حقيقة ان الكويت عضو فاعل في الأسرة الدولية، وجاءت مساهمة المحامية سلمى العجمي لتغطي واقع المرأة الاجتماعي والاقتصادي والذي يشكل في عدد من الحالات اشكالية العنف والتعنيف ضد المرأة، ما يؤكد بأن محاربة العنف ضد المرأة لا تقع فقط على عاتق الحكومة وانما بتضافر كل الجهود بما فيها المؤسسة التشريعية من خلال اقرار التشريعات المعنية بالحفاظ على كرامة المرأة والأسرة، بالاضافة الى دور المجتمع والأسرة والاعلام والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني، وقد اتسمت تلك المساهمة بالتوزان في طرح اشكالية العنف والتعنيف كونها لا تقتصر على المرأة، بل ان هناك ايضا رجال معنفون ولولا ذلك لما ظهرت اشكالية النشوز في المحاكم الكويتية والعربية، تلك الحقيقة تؤكد بأننا امام مسؤولية لا تقتصر على المرأة وانما ترتبط بالأسرة العربية والمسلمة.

وقد جاءت الفعالية الثانية، متماشية مع اهداف محاربة ذلك العنف، ولا يوجد اسوأ من الجهل في المرض، فالمجتمعات التي تتجاهل توعية نسائها بأمراضهن لاسيما سرطان الثدي، انما تقوم بنوع آخر من العنف تترتب عليه اثار انهيار وتفكك اسر بأكملها. وذلك ما اكد عليه القائمون على هذه الحملة الرائعة لاسيما د. خالد الصالح ود. حصة الشاهين خلال فعالية الاحتفاء بختام هذه الحملة السنوية، ففي الكويت وحدها تكتشف سنويا مئات من الحالات، وكانت هذه الحملة وسيلة لانقاذ الكثيرات من خلال التوعية بالفحص الذاتي والتكنولوجي.

كانت فعاليات نسائية متميزة عكست شراكة مجتمعية حقيقية عمقت ثقافة الكويت كمجتمع مدني يسعى للتوعية ودعم الجهود التطوعية ما يشكل مصدرا للفخر لنا جميعا.. وذلك يجعلنا نتطلع لمزيد من تلك الفعاليات التوعوية.

