آراء

نستطيع ان نقتبس من تعليقات الصغار جملاً نبني عليها تحليلا يخدم عناصر مهمة في حياتنا، فمثلا الصغيرة باسرتي اذا انطفأ التلفاز قالت «البطارية اخلصت» اي توقفت، ونحن في المركز التجاري ان كان الدرج الكهربائي عطلان قالت «البطارية اخلصت»، حتى ان مررنا على عامل مرتاح جالس على الكرسي ونائم تلتفت صوبي وتقول «شوفه بطاريته اخلصت» فكل الاشياء المتحركه بنظرها تتوقف وسبب هذا التوقف «البطارية اخلصت».

تحليل عجيب من هذه الصغيرة، وفي الواقع فانه صحيح مئة في المئة، وتحديدا عندما نتكلم عن الانسان فهو يحتاج بين الحين والآخر الشحن الجسدي والنفسي. اما الشحن الجسدي فطريقته معلومة وقد يكون النوم الصحي لساعات معقولة والرياضة في اوقات ينصح بها وممارسة العبادات التي تعد من اكثر المصادر فعالية لشحن الجسد والعقل ليعود هذا الانسان مشحونا في يوم جديد. لكن التحدي الأكبر يكمن في الشحن النفسي والذي بدونه «تخلص بطاريتنا» وتتلاشى شحناته الايجابية الدافعة للانجاز والعمل، لتحل محله شحنات سلبية لها اثر يوقف حتى الجسد النشيط.

من المهم ان تتعرف على مصادر شحنك، هذا المصدر قد يكون من شخص داعم او كلام ايجابي شاحن او عمل تحبه او.. او.. او.. والسؤال: ما هو مصدر شحنك؟

نأخذ نفساً عميقاً،،،

كل منا له مصدره والتعرف على مصدر شحنك سيتيح لك ابقاء بطاريتك النفسية تعمل لمدى اطول، وان تفهمت اهمية الشحن فلابد ان تكون لك محاولات ومساهمات في شحن غيرك فلعلك تكون لهم انت المصدر.

