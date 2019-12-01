آراء

قرأت في بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي على مدى شهر أن هناك شخصية كويتية تكرم المبدعين والمميزين من الشباب وفي مختلف المجالات العلمية والفنية والرياضية والاجتماعية، كما تكرم أيضا الرواد الذين خدموا الكويت في كل المجالات وكل اسبوع يتم تكريم احد المبدعين في ديوان هذه الشخصية، إنه رجل الاعمال فيصل العمر الذي يقوم بدور كان من الاجدر ان تقوم به الدولة قبل أي شخص.

الامانة الصحافية والمهنية هي من فرض علي ان أشيد بهذا الرجل الذي يكرم ويحتفي بالشباب المبدع والرواد الذي خدموا الكويت في مختلف المجالات، وكما علمت فإن الرجل لا أهداف انتخابية او سياسية لديه فأنا لا أعرفه شخصيا رغم أن معرفته عز وشرف لاي شخص، ولكنني سمعت عنه الكثير وتابعته عن طريق الصحف والتواصل الاجتماعي وفعلا هذا الرجل يكرم للكويتيين المبدعين الذين يرفعون راية الكويت في مختلف المحافل والمجالات.

كم اتمنى ان يحذو رجال الاعمال حذو هذا الرجل ويقومون بتكريم كل من يخدم ويرفع اسم الكويت، كما اطالب الدولة ان تتبنى الشباب المبدع وكذلك الرواد الذين قدموا وخدموا الكويت، وان تكون سباقة إلى ذلك.

فشكرا لك يا فيصل العمر على ما تقدمه وتقوم به من تكريم دون ان تنتظر مقابلاً من احد، ودون أي اهداف انتخابية وسياسية، ولكن حبك للكويت وأهلها هو من دفعك للقيام بذلك، بارك الله فيك وكثر الله من أمثالك.

