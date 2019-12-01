آراء

انتشر في الآونة الاخيرة، غزو الحمام للمناطق السكنية، وهو ما أنتج عدة مشاكل سلبية اثرت على السكان والمواطنين، فإذا كان الحمام أحد الكائنات الحية، التي تتكامل مع النظام الطبيعي وتسهم في التوازن البيئي بنسب معقولة، فإن كثرته تؤثر سلباً على المجالين الحضري والطبيعي، فسابقاً كان تواجد الحمام في المناطق السكنية محدودا إلى أقصى الحدود ويقتصر على مربي الحمام باعتباره من الهوايات الضاربة في القدم، لكن الوضع حالياً تخطى كل الحدود واصبح تواجد الحمام في المناطق السكنية أشبه بغزو معلن، فتكاثرهم بطريقة رهيبة اخل بالتوازن الطبيعي، وأصبح مزعجاً للسكان والساكنة، فالمشكلة ليست في الأعداد الكبيرة للحمام، بل في المشاكل المصاحبة لتواجدهم، من أزعاج بتكاثر الحشرات والفئران وتلوث أسطح ونوافذ المنازل والبيوت بمخلفاتهم وروائحهم النتنة، وهو بالضرورة ما يجلب أمراضا تؤثر على البيئة والأفراد، ما اصبح يستدعي تدخلا عاجلا للهيئة العامة للبيئة من أجل تفعيل دورها الوقائي والرقابي وإيجاد آلية معينة من أجل جمع الحمام من المناطق السكنية وتوطينه في المناطق البرية بعيداً عن السكن، بالإضافة الى تحديد تكاثره المهول للحفاظ على التوازن البيئي، فالشيء إذا زاد عن حده انقلب ضده. ولم يكن هذا الموضوع المتناول اليوم يشكل إشكالية فيما مضى، لكن تأثيره على الصحة العامة اصبح يهدد الكل، ووجب التدخل لمعالجته بطريقة فورية وفعالة، هذا ناهيك عن الاضرار التي يسببها الحمام على أجهزة التكييف والسخانات، ما يؤثر سلباً عليها على المديين المتوسط والطويل. ولعل من الاسباب الأساسية لهذا الاستيطان في المناطق السكنية هو انتشار ظاهرة إطعام الحمام من قبل بعض الناس، عن طريق جمع بواقي الأكل ونثرها بالأرصفة والطرقات، فإذا كان هذا الفعل محمودا وانسانيا إلى حد ما إلا أن نتائجه أصبحت عكسية كما وضحنا ذلك في متن هذا المقال، وعليه وجب على الهيئة العامة للبيئة التدخل العاجل بحلول موضوعية، تنهي معاناة قاطني المناطق السكنية بالكويت، وتحافظ على التوازن البيئي وتحقق المصلحة العامة التي بموجبها أنشئت الهيئة.

وهذا المقال يعتبر مناشدة الجهات الرسمية، لأن الوضع وإن بدا بسيطا لا يحتمل أي تأخير في معالجته، فنتائجه كارثية. والله من وراء القصد.

