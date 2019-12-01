آراء

هناك مثل إنجليزي يقول عندما تكون في روما فقم بما يفعله أهل روما، ولكن إذا كان هذا العمل طيبا ومفيدا فلماذا لا نقوم به في بلادنا - ألا نستحق الطيب والمفيد؟ في جنوب أسبانيا حيث الشمس والبحر والهواء النقي هناك أيضا شعور بالمسؤولية والتزام من الدولة كما من الناس تجاه المساهمة في إنقاذ الكوكب من مصير أسود بسبب سوء استخدام البشر لموارده وخيراته وتحطيمه بالمنتجات الصناعية غير العضوية - ومن أخطر هذه المنتجات على الإطلاق البلاستيك. المنتجات البلاستيكية ما هي إلا سموم تسري في قلب وعروق كوكب الأرض حتى تقضي عليه تماما.. فهي لا تتحلل ولا تذوب بل تتراكم لتخنق الأخضر واليابس والحيوان كما بالضرورة الإنسان. نعود لجنوب أسبانيا الجميل حيث الكلمة الأولى التي تسمعها من أي موظف على ماكينة الدفع في أي محل بعد مرحبًا هي : هل تحتاج كيسا؟ فإذا أجبته بالإيجاب حسب عليك مبلغًا زهيدًا لكل كيس تأخذه، أما إذا كنت من الأغلبية الساحقة من الناس فستقول له: لا شكرا معي أكياسي. ثم تستخدم أكياسك المصنوعة من القماش وعليها شعار الجمعية في حمل مشترياتك وتستخدم اكثر من مرة حيث يقوم الشخص بأخذ الكيس معه عند الذهاب للجمعية مثلا.

من هنا أناشد جميع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالكويت أن تحذو حذو أسبانيا والدول التي تعمل على نشر الوعي البيئي والحد من عملية تحطيم البيئة بالسلوك البشري غير المسؤول. لماذا لا تتفق الجمعيات التعاونية كلها على تحديد مبلغ زهيد يدفعه المشتري مقابل كل كيس بلاستيك يستخدمه وليكن مثلا 10 فلوس؟ وستعود هذه الخطوة بالنفع على كل الأطراف، الجمعية التعاونية بالدخل الإضافي- وممكن استخدامه مثلا في نشر الوعي البيئي في المنطقة.

المشتري الذي سيتم لفت نظره لمخاطر البلاستيك على البيئة وبالمشكلة البيئية عامة. وسيستطيع إعادة استخدام الأكياس المتراكمة في منزله بلا فائدة (و في كل بيت هناك جبل من عشرات الأكياس الفارغة) مع شعوره بالإسهام في حل المشكلة بدلا من المساهمة في تفاقمها، وأخيرا وليس آخرا.. ستعود الفائدة على البيئة في الكويت خاصة والعالم عامة من خفض استهلاك -ومن ثم انتاج- الأكياس البلاستيك. الجمعيات التعاونية في الكويت من المفترض أن لا تكون فقط مركزاً لبيع مواد استهلاكية ولكن ايضا مركزا لخدمة المنطقة والدولة ونشر الوعي والسلوكيات الحضارية المسؤولة... فهل هم كذلك حقا؟

نرجو ذلك ونتوقعه بإذن الله. بقلم : شريفة عمر إسلام