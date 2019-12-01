الأولى

اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان مقترحه لحل لمشكلة البدون يعالج مشاكل اللاعبين الذي يقدمون خدمات جليلة بدفاعهم عن علم الكويت. وزاد في لقاء تلفزيوني في العاصمة القطرية الدوحة حضره عدد من الرياضيين والاعلاميين ان مقترحه التشريعي يحمل تأكيدا على ان توضع ضوابط وشروط في قانون الجنسية تعنى بالخدمات الجليلة.

وزاد: نريد ازالة اللغط وكل ما يثير شكوك الرأي العام حول التجنيس وهل يتم على معايير صحيحة ام خطأ، وهذا سيتحقق خلال شروط وضوابط لا بد من توافرها في اصحاب الخدمات الجليلة كي لا يشعر كائن من كان بالتمييز اوالمحسوبية، ولذلك نريد ان نضع تعريفًا للخدمات الجليلة، لافتا الى من حاربوا دفاعًا عن البلد والى اللاعبين وغيرهم ممن لهم ادوار وطنية. وقال الغانم: نريد منح اللاعب دافعا من خلال فرصة التجنيس فهو في موقعه يدافع عن علم البلد ويستحق الجنسية وفقا للقانون ولا منة من احد عليه. وزاد: ان مساندته ودعمه المنتخب يأتي بقصد ادخال الفرحة الى نفوس الشعب، مضيفا ان اللاعب الكويتي بشكل عام مظلوم ماديا ولا بد من تقديم حوافز ومكافآت مالية. ولفت بقوله: نحن نتكلم مع صاحب السمو كأبنائه وسموه بتواضعه ودعمه للاعبين يخجلنا، مشيرا الى ان سمو الامير كان سعيدا بالفوز، مؤكدا ان الاتصال الهاتفي لصاحب السمو مع المنتخب حمل رسائل انسانية تؤكد تواضع سموه وقوة اللحمة بين الحاكم والمحكوم. من جهة ثانية نفى الغانم علمه بموعد اعلان التشكيل الحكومي الجديد، مبينا انه اقترح على سمو الشيخ صباح الخالد رئيس الحكومة ان ياخذ الوقت الكافي في اختيار من يقتنع به لان نجاحه نجاح لنا جميعا وفشله لا قدر الله فشل لنا جميعا. وقال: ان سمو الامير اكد انه لا حل لمجلس الامة، وانا شخصيا لا ارى مبررا للحل ما لم ير سموه وفقا للدستور حاجة للحل، مشيرا الى انه اذا اكمل المجلس مدته فالانتخابات يجب ان تتم قبل اسبوعين من موعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي. على صعيد اخر اعرب الغانم عن شعور السلطة التشريعية بالشرف الكبير لاشراكها من قبل سمو الامير في المصالحة الخليجية، قائلا: نحن دولة مؤسسات ودستور، وسمو الامير رئيس كل السلطات ومن حقه الاستعانة بمن يشاء، واشراك السلطة التشريعية من قبل سموه، له بعد عميق في اسباغ البعد الشعبي على تحركات المصالحة.