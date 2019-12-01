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علمت «النهار» ان رجال الامن القوا القبض على مواطنين اثنين شاركا النائب الذي اعتدى على احد رجال المرور واخرج ابنه الحدث من الدورية بعد ضبطه يقود سيارة من دون تصريح. وأمر المحقق بحجزهما على ذمة التحقيق بعد ان وجه اليهما تهمة التعدي واهانة موظف اثناء تأدية عمله وتمكين مقبوض عليه من الفرار، كما تم ضبط ابن النائب واخضاعه للتحقيق قبل ان يفرج عنه لاحقا تمهيداً لعرضه صباح اليوم الاحد على نيابة الاحداث. واكد المصدر ان القضية التي رفعت من قبل رجل المرور ضد النائب هي تمكين مقبوض عليه من الفرار واهانة موظف اثناء تأدية عمله، وقد رفعت الى الادارة العامة للتحقيقات تمهيداً لطلب رفع الحصانة عن النائب ومثوله امام التحقيق.