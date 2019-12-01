الأولى

في الوقت الذي يتجمع فيه شباب الخليج وأهله على الخير والمحبة في العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في خليجي 24 في تنافس شريف وأخوي، وفي الوقت الذي تتسارع فيه الخطى نحو السعي لاحتواء الخلاف الخليجي الطارئ، تتعالى أصوات شاذة من شخصيات نكرة لا تريد خيراً لدول مجلس التعاون الخليجي، ولا لشعوبها، وتحاول صب الزيت على نار الخلاف، التي بدأت تخبو وتنطفئ سعياً منها لاستمرار ذلك الخلاف حتى تستفيد منه.

ومع ثقتنا بأن مثل هذا النعيق لن يوقف مساعي الخير، التي تبذلها أطراف حريصة على أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي ورخاء شعوبها، إلا أننا يجب أن نحذر من أن هذه الاصوات الحاقدة يمكن أن تجد صدى لدى بعض ذوي النفوس الضعيفة، أما فيما يخص المساس بالكويت، فإن هناك رجالا يعرفون كيف يتعاملون مع أمثال هؤلاء الموتورين الحاقدين الكارهين للخير، ونزيد بالقول: إن الكويت وأهلها أكبر وأرقى من أن ترد على مثل هؤلاء، فأفعالها وأعمال أهلها الخيرة تشهد على عظمة هذه الدولة وشعبها وقيادتها الساعية دائما إلى الخير والمحبة والسلام، متحملة في ذلك الكثير من الإساءات والافتراءات.

إن ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها من تاريخ مشترك وآمال طموحة وعلاقات اجتماعية متجذرة ، أكبر من أن تهزها كلمات حاقدة من أشخاص مريضين نفسياً، حاقدين على كل ما هو خير، مأجورين لتنفيذ مخطط دنيء، ولا يمثلون إلا أنفسهم، والتاريخ سيثبت أن دول مجلس التعاون التي صمدت في وجه كل من أراد بها شراً ستتمكن من تجاوز هذا الخلاف الطارئ بحكمة قادتها الأوفياء، ووعي شعوبها المثقفة، وحرصهم على التاريخ، الذي يجمعهم، والدماء التي تربطهم، والمحبة التي تميزهم.

اللهم احفظ دول مجلس التعاون الخليجي من كل سوء، واجمع شعوبها على الخير، وأعن قادتها على العمل من أجل وحدة واستقرار ورخاء المجلس.

