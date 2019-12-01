الأولى

عُلقت انتخابات اتحاد طلبة أميركا حتى اشعار آخر أمس بعد احتجاجات على نقل صناديق الاقتراع بلا تشميعها ولا تحصينها الأمر الذي تسبب بحدوث اشتباكات بالأيدي بين مؤيدي القائمتين الوحدة الطلابية والمستقبل.

وقال المشرف العام على الانتخابات فلاح السويري: انه نظرا لما حدث من عرقلة لانتخابات اتحاد الطلبة فرع اميركا وحفاظا على سلامة أخواننا الطلبة تقرر تأجيل الانتخابات حتى إشعار آخر وسيتم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الفرع لحين تحديد موعد جديد للانتخابات بما يتناسب مع لوائح ونظم دستور الاتحاد

وأصدرت قائمة الوحدة بيانا قالت فيه ان احد مناديب قائمة المستقبل قام بتخريب عملية الاقتراع باحدى لجان الاقتراع وبعدها قام مندوب آخر في لجنة اخرى بنفس العمل وايضا في لجنة ثالثة وكأنها عملية مخطط لها من قبل وقد توقفت عملية التصويت رغم وجود اكثر من 150موظف أمن خلال الاقتراع لضمان سلامة الطلبة. واصدرت قائمة المستقبل بيانا ردت فيه على الاتهامات الموجهة لها قالت فيه: ان قائمة المستقبل الطلابي تستنكر أعمال التخريب التي قام بها مناديب الوحدة الطلابية وأخذهم الصناديق عن طريق رجال الأمن بدون تشميع وهروبهم بها الى الشرطة خارج الفندق.

