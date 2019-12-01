الأولى

ناشدت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد عدم إعادة وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي إلى التشكيلة الوزارية الجديدة نظرا لما اسمته اخفاقه في أداء مهامه.

وأصدرت الرابطة بياناً قالت فيه ان العازمي أخفق في أداء مهام وظيفته منذ توليه المسؤولية فيما يخص التعليم العالي، مشيرة إلى تدني بيئة العمل وعدم توفر الحوافز المادية والمعنوية وتدني البنية التحتية للمباني والفصول الدراسية، وعدم وضع تدريب وتأهيل اعضاء هيئة التدريس أولوية من أولوياته قبل الحديث عن خطط تطوير التعليم. ومضى البيان يقول: إن أفضل الخطط إذا وضعت بأيدي أشخاص لا يمتلكون القدرات المطلوبة لن تنفذ بالطريقة المرسومة لها، لذا فان وضع الرجل المناسب في المكان المناسب يعد مطلباً لتنفيذ أي خطة تطويرية، وهو ما فشل به وزير التربية وزير التعليم العالي، حيث توضع الخطط من قبل أشخاص غير مؤهلين، ثم يطلب من اعضاء هيئة التدريس ان ينفذوها. وأشار البيان إلى ما أسماه مساس وزير التربية والتعليم العالي بمكانة هيئة التطبيقي حيث تم في عهده وأد جامعة جابر الحكومية التي لم تر النور رغم وجود جميع المقومات لإنشائها، كما تم إقصاء الهيئة من قانون الجامعات الحكومية على الرغم من صدور مرسوم بإنشاء جامعة حكومية تتضمن كليات التطبيقي، إضافة إلى عدم مساواة أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي مع نظرائهم بجامعة الكويت على الرغم من تساويهم بالمركز القانوني والمالي كونهم جميعا خريجي جامعات عالمية. وجاء في البيان ان الوزير ازدرى مبتعثي التطبيقي بعدم استثنائهم من قانون معادلة الشهادات أسوة بنظرائهم مبتعثي جامعة الكويت، لافتا الى تفضيل أعضاء تدريس جامعة الكويت على زملائهم أعضاء تدريس التطبيقي عند تشكيل اللجان المختلفة. وأشار البيان إلى تعالي العازمي على جمعيات النفع العام والروابط الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي حيث كانت أبوابه مغلقة في وجه الجميع رافضا الاستماع للرأي الآخر أو الاستفادة من أهل الخبرة في الميدان التعليمي والأكاديمي. وناشدت الرابطة سمو رئيس مجلس الوزراء أن يكون اختياره لمن يتولى هذا المنصب لمن يهتم بتطوير التعليم وانتشاله من المراكز المتأخرة التي وصلنا إليها، وأن يكون متفتحا يستمع لأهل الاختصاص وتكون أبوابه مفتوحة لاستقبال الروابط الأكاديمية وجمعيات النفع العام والاستماع لمشاكلهم وهمومهم والعمل على تذليلها.