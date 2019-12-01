الأولى

حذر ديوان المحاسبة وزارة المواصلات من الدخول في حيز المخالفات الادارية بعد المماطلة في تنفيذ هيكلها التنظيمي الذي تم اعتماده نهائيا من قبل ديوان الخدمة المدنية منذ ثلاثة أشهر. واكد مصدر مطلع لـالنهار أن الهيكل التنظيمي بشكله الجديد جاهز بنسبة 95% ولم يتبق سوى تسكين بعض الشواغر وتحديد صلاحيات الموظفين. وأشار الى أن الوزارة تنتظر وزيرها القادم من أجل الاطلاع على الهيكل قبل العمل به، متوقعا ان يكون التطبيق مع بداية العام الجديد. وكان الهيكل الذي اعتمده ديوان الخدمة المدنية احدث تغييرات في قطاعات الوزارة حيث تم استحداث مراقبة لميزانيات المشاريع والصيانة ومراقبة للصرف وثالثة للمراجعة والتدقيق، وكلها تتبع ادارة الشؤون المالية.