وطن النهار

بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تعزية الى اليزابيث الثانية ملكة الملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة والى بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة عبر فيهما سموه عن استنكار الكويت وادانتها الشديدة للهجوم الارهابي الذي نفذ بالسكين عند جسر لندن وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مؤكدا سموه موقف الكويت الرافض لهذا العمل الارهابي الذي استهدف ارواح الأبرياء والآمنين ووقوفها الى جانب المملكة المتحدة الصديقة وتأييدها لكل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها كما ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا راجيا لهم الرحمة ومتمنيا للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتين مماثلتين.

إلى ذلك يصل إلى البلاد اليوم الأحد الأمير وليام دوق كامبريدج وذلك في زيارة رسمية للبلاد.

