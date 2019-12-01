وطن النهار

تنطلق احتفالية مؤسسة اهل مصر للتنمية، مساء اليوم تحت رعاية وحضور الشيخ مبارك عبدالله المبارك، وبحضور السفير طارق القوني، ومشاركة عدد من الفنانين، بالاضافة الى عدد من الاعلاميين والدبلوماسيين، وذلك للاعلان عن ابرز المشاريع الخاصة التي تعمل عليها المؤسسة خلال الفترة القادمة، وتقديم التوعية والوقاية ضد مخاطر حوادث الحروق.

وقالت هبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس امناء مؤسسة اهل مصر للتنمية ان الاحتفالية تقام بالكويت من منطلق العلاقة المصرية - الكويتية والتي تمتد منذ قديم الأزل، مبينه انها نموذج يحتذى في العلاقات الدولية، مشيرة الى التقارب الفكري الكبير بين الشعبين الذي يشكل جزءا مهما في بناء العلاقات الأخوية الوطيدة بينهم.

ورحبت السويدي في بيانها لوسائل الاعلام برعاية وحضور الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح لدعم مستشفى اهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان خلال حفل الفعاليات، مشيرة الى دوره في دعم ضحايا الحروق من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم الى المجتمع.

وأضافت ينطلق اهتمام مستشفى اهل مصر لعلاج الحروق بالمجان بقضية الحروق من منظور انساني وحقوقي واجتماعي، يهدف بان يحفظ لكل انسان حقة في الحياه كهدف اساسي وايضا حياة كريمة آمنة بصرف النظرعن حالته المادية، مؤكدة دور مستشفى اهل مصر باعتبارها ستكون اكبر مستشفى ومركز ابحاث متخصص من نوعه في مصر والشرق الاوسط وافريقيا لخدمة ضحايا الحروق.

واكدت السويدي خلال البيان ان مستشفى اهل مصر مزود بوسائل وأجهزة طبية وعلمية على احدث التقنيات العالمية، وتسعى لتقديم علاج لجميع ضحايا الحروق بالمجان من خلال تقديم العلاج والعمليات وجلسات التأهيل الجسدي والنفسي والاجتماعي لمصابي الحوادث وضحايا الحروق محاولةً في اعادة دمجهم في المجتمع مرة اخرى،تشمل مختلف الخدمات الطبية المقدمة لمصابي الحوادث وضحايا الحروق.

