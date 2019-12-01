وطن النهار

فازت الكويت ممثلة في وزارة المواصلات بعضوية المنظمة الدولية البحرية عن الفئة «سي» والمتعلقة بالدول التي لها مصالح خاصة في مجال النقل البحري والملاحة. واعربت رئيس الوفد المشارك في ختام اعمال اجتماعات الدورة 31 للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية المهندسة خلود الشهاب في تصريح لـ«كونا» عن سعادتها وفخرها لفوز الكويت بمقعد بمجلس ادارة المنظمة للعامين المقبلين.

وقالت الشهاب ان فوز وفد الكويت باصوات 112 دولة يعكس الاحترام والتقدير الذي تحظى به الكويت في المحافل الدولية موضحة ان «الكويت بامكانها الان المشاركة في صنع القرار من خلال عضويتها في الجهاز التنفيذي للمنظمة البحرية»، معربة عن خالص شكرها وتقديرها لممثلي دول مجلس التعاون والدول العربية والصديقة التي دعمت وصوتت للكويت في الانتخابات، معربة كذلك عن شكرها لسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان على تقديم كل الدعم والمساندة لانجاح مشاركة الكويت في المؤتمر.

وذكرت ان الأسطول البحري الكويتي يعتبر من اكبر وأحدث الأساطيل العربية والعالمية حيث يتكون من سفن وبضائع وحاويات وناقلات بترول وغاز وكذلك سفن للمواشي الحية.

وشددت على ان الكويت حريصة على الامتثال الكامل للاتفاقيات البحرية الموقعة مع المنظمة من خلال ادراجها في التشريعات الوطنية ذات الصلة.

