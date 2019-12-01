وطن النهار

انطلق ماراثون «من الكويت الى القدس» الذي نظمته جمعية الاصلاح تضامناً ووفاء من اهل الكويت الى فلسطين والقدس وقد شارك فيه الرجال من جميع الاعمار والفئات وذلك يوم السبت تحت شعار «من الكويت الى القدس» على جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح بمسافة 6 كيلومترات وبمشاركة 1500 متسابق. وبالمناسبة قال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بجمعية الاصلاح الاجتماعي عبدالرحمن الشطي في تصريح صحافي بعد اختتام فعاليات الماراثون انه يدعم القضية الفلسطينية تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ونوه الى ان هدف الماراثون هو تجديد موقف الكويتيين الداعم للقضية الفلسطينية والقدس التي نتشرف نحن بالكويت التي بموقفها الحكومي الرسمي والاهلي داعم ومتضامن مع القضية الفلسطينية.

واوضح الشطي ان الماراثون انطلق بالتعاون مع ثلاثة فرق تطوعية شبابية من اجل القدس وملتقى القدس ومركز العطاء للشراكة المجتمعية، مشيدا بتعاون المتسابقين مع اللجنة المنظمة والحكام ما اظهر السباق بصورة مميزة معربا عن شكره لكل الجهات الحكومية التي سهلت امور السباق وادت الى نجاح الماراثون وفي مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة الصحة.

بدوره قال الأمين العام في جمعية الاصلاح يعقوب الأنصاري: ان الماراثون من الفعاليات التي تجاوب معها جميع الفئات العمرية وشارك فيه اكثر من 1500، ناهيك عمن جاء داعماً للقضية الفلسطينية، وهذا يدل على مكانة القضية الفلسطينية في نفوس الصغير والكبير، مؤكداً ان دعم الكويت الرسمي والشعبي للقضية الفلسطينية واضح في كل المحافل الدولية والشعبية، متوجهاً بالشكر الى حميع الجهات التي سعت لانجاح هذا الماراثون، ومنها وزارتا الداخلية والصحة، وبلدية الكويت، وهيئة الطرق.

