وطن النهار

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تعكف وزارة الكهرباء والماء على دراسة مناقصتين إلى جانب اعداد 5 مناقصات اخرى تبلغ قيمتهم الاجمالية 16 مليوناً و350 ألف دينار، وقد تنوعت المناقصات بين الصيانة والتعديلات.

وفيما يخص المناقصات التي تدرس فقد كانت الأولى عبارة عن أعمال تعديلات وصيانة جذرية لمركز التحكم الفرعي بالجهراء بقيمة 4 ملايين و600 ألف ومتوقع لها الانتهاء في مارس 2023، اما المناقصة الثانية فهي أعمال الانشاء والصيانة للساحات والمرافق الاسفلتية للمرافق التابعة لمراكز المراقبة والتحكم بقيمة 200 ألف دينار ومتوقع لها الانتهاء في يناير 2021. اما المناقصات التي جارٍ اعداد مناقصاتها فهي صيانة مدنية لمراكز المراقبة والتحكم بقيمة 150 ألف دينار وتاريخ نهاية الأعمال في يناير 2021، وصيانة مدينة سنوية لادارة الاتصالات بقيمة 100 ألف على ان تنتهي في يناير 2021، وستكون المناقصة الثالثة عبارة عن أعمال تعديلات شاملة لخدمات مراكز المراقبة والتحكم «الجابرية - المدينة - الشعيبة - الجهراء» بقيمة مليون و500 ألف على ان تنتهي الأعمال في يناير 2022، صيانة مدنية لمباني الحرس الوطني لمراكز المراقبة والتحكم بقيمة 200 ألف وتنتهي أعمالها في يناير 2021، وأخيرا الصيانة الجذرية لمركز التحكم الوطني ومركزي التحكم الفرعيين بالجابرية والشعيبة بقيمة 9 ملايين و500 ألف على أن تنتهي الأعمال في يناير 2022.

