وطن النهار

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حذر ديوان المحاسبة وزارة المواصلات من الدخول في حيز المخالفات الإدارية بعد المماطلة في تأخير الهيكل التنظيمي للوزارة الذي تم اعتماده نهائيا قبل ثلاثة أشهر من ديوان الخدمة المدنية.

واكد مصدر مطلع لـ «النهار» أن الهيكل التنظيمي بشكله الجديد جاهز بنسبة 95 في المئة ولم يتبق سوى تسكين بعض الشواغر وإضافة بعض الاختصاصات في بقية الإدارات من أجل تكون الصلاحيات واضحة لموظفي الوزارة.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تنتظر وزيرها القادم من أجل الاطلاع عليه قبل العمل به فيه بصيغته النهائية، مؤكدا انه من المنتظر ان يكون التطبيق مع بداية العام الجديد.

وكان الهيكل التنظيمي الذي اعتمده ديوان الخدمة المدنية قد شمل بعض التغييرات لكل قطاعات الوزارة منها في قطاع المالية حيث تم استحداث وإلغاء بعض الأدارات منها في قطاع المالية حيث تم استحداث مراقبة ميزانيات المشاريع والصيانة، بحيث تتبع إدارة الشؤون المالية بقطاع الشؤون الإدارية والمالية، ويتبعها قسما ميزانيات المشاريع الانشائية وميزانيات الصيانة الجذرية مراقبة الميزانية.

كما تم استحداث مراقبة الصرف وتتبع إدارة الشؤون المالية بقطاع الشؤون الإدارية والمالية، ويتبعها قسم الصرف، مع نقل تبعية قسم متابعة وصرف الميزانية من مراقبة الميزانية التابعة لإدارة الشؤون المالية الى مراقبة الصرف. واستحداث مراقبة المراجعة والتدقيق، بحيث تتبع إدارة الشؤون المالية، مع استحداث قسم المراجعة الداخلية، ونقل تبعية قسم التدقيق وتغيير مسماه الى قسم التدقيق المالي.

