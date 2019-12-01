وطن النهار

اتفق اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية مع وزارة الكهرباء والماء على تعزيز التعاون بينهما للارتقاء بعملية اصدار التراخيص واعتماد مهندسي التكييف الميكانيكيين والكهربائيين العاملين في المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، مؤكدين الحرص على العمل معا لدعم خطة الوزارة لتقليص الدورة المستندية والالتزام بمتطلبات المكننة والربط الالكتروني بين المكاتب والجهات الحكومية المعنية بمشاريع الدولة التنموية.

وأوضح رئيس الاتحاد المهندس بدر السمان أن لقاء تم عقده مع وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري والوكلاء المساعدين في الوزارة وبحضور ممثلي الاتحاد تناول ضرورة تفعيل دور القطاع الهندسي الخاص في تنفيذ مشاريع الدولة التنموية، لافتا الى أن الجانبين اتفقا على إنشاء لجنة مشتركة تسرع من وتيرة التعاون القائم لمكننة العمل بين وزارة الكهرباء والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية للدفع بتولي القطاع الهندسي الخاص عملية تنفيذ المشاريع واصدار التراخيص بحيث يكون دور الوزارة رقابيا والعمل على تطوير اللوائح والانظمة والشروط والمواصفات والاتفاق على الجزاءات بالتنسيق مع لجنة مزاولة المهنة الهندسية للارتقاء بمستوى الأداء وتنفيذ التوجيهات السامية لتولي القطاع الخاص قيادة المشاريع التنموية لخطط «كويت 2035».

وأشار السلمان الى أن الاتحاد لمس حرصا من وكيل الوزارة ووكلائها المساعدين للتعاون مع المكاتب الهندسية والدور الاستشارية للعمل معا على تنفيذ خطة الوزارة لتقليص الدورة المستندية وتسهيل الاعمال مما يساهم برفع مستوى دولة الكويت بمؤشر بيئة الاعمال دوليا ، لافتا الى أن هذه الخطط تسهم في اتاحة المجال لفتح تراخيص المكاتب الهندسية التخصصية للكهرباء والميكانيك واعتماد المهندسين المخولين بالتوقيع على مخططات الكهرباء والاعمال الميكانيكية للوصول الى مرحلة اعتماد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية لمنح هذه التراخيص الكترونيا اسوة بعدد من الجهات الاخرى مثل البلدية والاطفاء.

وختم السلمان بالإشارة بحرص الوكيل بوشهري والوكلاء المساعدين في الوزارة على العمل معا لتنفيذ برنامج عمل النافذة الواحدة وميكنة الاجراءات، لافتا الى ان هذه اللقاءات والتواصل مع وزارة الكهرباء والماء يأتي في اطار مذكرة تفاهم وتعاون موقعة في وقت سابق بين الجانبين للبدء باعتماد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وتأهيل كوادر هندسية – كويتية بالتعاون مع المختصين والجهات ذات العلاقة تمهيدا لاصدار التراخيص والربط الالكتروني مع الجهات الحكومية الاخرى.

