وطن النهار

?

وقعت جمعية المهندسين الكويتية ونقابة المهندسين الهندية اتفاقية تعاون على تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات التي تهم أعضاء الطرفين وتخدم تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، وذلك بحضور مستشار ادارة آسيا بوزارة الخارجية حمد الملا.

وقد أكد رئيس الجمعية م. فيصل دويح العتل في ختام الحفل الذي اقيم الخميس الماضي أنه وبمناسبة مرور 57 عاما على تأسيس جمعية المهندسين الكويتية و100 عام على تأسيس نقابة المهندسين الهندية نجدد حرصنا على التعاون مع زملائنا في الجانب الهندي ، مثمنا تعاون الجمعية الهندية في مختلف الجوانب المهنية.

واضاف العتل ان الاتفاقية تهدف الى الاستفادة من الخبرات الهندسية العلمية في كلا الجانبين من خلال عقد ورش عمل مشتركة واقامة مؤتمرات وانه في القريب سنعلن عن اقامة مؤتمر عالمي مشترك .

ولفت الى ان اهمية هذا الاتفاق بالنسبة لجمعية المهندسين اتاحة الفرصة للتعاون بين الجمعية وهذه المنظمات العالمية لما يعود بالفائدة لابناء الكويت وتطوير المهندسين الكويتيين.

ولفت الى ان الجمعية الهندية قامت بتعيين احد الاعضاء للرد على استفسارات المهندسين الهنود بلغة الام حتى يسهل عليهم اجراءات التقديم وان اجراءات اعتماد الشهادات لم تتغير بالنسبة لجمعية المهندسين.

وبدوره ثمن رئيس الجمعية الهندية د. تي إن غونارجا عاليا حرص المهندسين الكويتيين على تعزيز التعاون بين الجانبين، مؤكدا أننا لن نتوانى في تحقيق مصالح مهندسي الطرفين وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين الصديقين.

