وطن النهار

نفذ الجهاز الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في فرع بلدية محافظة الفروانية أول أمس الجمعة حملة مكثفة على منطقة جليب الشيوخ شملت إغلاق المحلات المخالفة للوائح وأنظمة البلدية فضلا عن مداهمة الأسواق العشوائية والمقاهي المخالفة بناء على تعليمات نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م. عمار العمار ومتابعة ميدانية لمدير فرع بلدية محافظة الفروانية م.محمد صرخوه استمراراً للحملات الميدانية التى تنفذها اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة الاوضاع القائمة بمنطقة جليب الشيوخ والتى يترأسها مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي.

وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق مديرإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بالوكالة في فرع بلدية المحافظة سعد الخرينج بأن الحملة التى نفذها مفتشي إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ومفتشي إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق جاءت بعد رصد عدد كبير من المحال المخالفة للوائح وأنظمة البلدية فضلا عن رصد الاسواق العشوائية والمقاهي المخالفة التى تستغل الساحات دون وجه حق بالمخالفة للوائح والأنظمة.

وأكد الخرينج استمرار الحملات لحين إغلاق جميع المحلات المخالفة فضلا عن التعامل الفورى مع الاسواق العشوائية والباعة الجائلين والسيارات المهملة بالساحات العامة إلى جانب رفع مستوى النظافة بالمنطقة والقضاء على كل مايشوه المنظر العام.

وأشار الخرينج إلى أن حصلية الحملة أسفرت عن رصد مقهى مخالف يستغل ساحة استغلالاً تجارياً تقدر بــــ4000 متر مربع على أملاك الدولة دون وجه حق وتم التعامل معها الفور فضلا عن إغلاق 28 محلاً إدارياً بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية، لافتا إلى انه تم رفع 38 أمر اغلاق لمحلات مخالفة بعد تحرير مخالفات لهم تضمنت فتح وإدارة محل قبل موافقة البلدية.

وأضاف بأنه تم مصادرة حمولة 4 لوريات من الخضراوات والفواكة، فضلا عن لوري من الملابس المتسعملة وتم إتلافها إلى جانب مصادرة 224 من الكراسي البلاستيكية، 230 كرسياً من الحديد، 64 طاولة بلاستيك، 8 طاولات حديد و50 شيشة وارسالهم إلى موقع حجز البلدية، لافتاً إلى أنه تم رفع حمولة 5 دروب من الإطارات المستعملة.

