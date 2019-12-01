وطن النهار

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كشف الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د. عبدالله البدر عن آلية جديدة لتسجيل الأدوية الحديثة بناءً على توجيهات وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح وتعليمات وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا وذلك بهدف سرعة توفيرها للمرضى. وأوضح البدر في تصريح صحافي أن الآلية الجديدة تتيح للمرضى فرصة الحصول على الأدوية الحديثة في نفس توقيت طرحها في الأسواق العالمية من خلال مجموعة من الأسس والمعايير التي تهدف لتسريع تقييم الملفات الفنية للأدوية الجديدة للحصول على الموافقة التسويقية في وقت قياسي وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة عالمياً.

وأوضح أن الآلية الجديدة أعطت أولوية التقييم للأدوية الجديدة لثلاث فئات دوائية شملت الدواء المبتكر المكون من مادة دوائية جديدة، وثانياً العقار الفريد الذي يستخدم لعلاج الأمراض النادرة، وثالثاً الأدوية التي تلبي النقص في الاحتياجات العلاجية غير المتوافرة.

