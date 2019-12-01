وطن النهار

أعلنت رئيس جمعية العلاج الطبيعي الكويتية هناء الخميس عن تنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لوضع آلية لمحاربة دخلاء مهنة العلاج الطبيعي، تشمل منعهم من ممارسة المهنة واتخاذ الاجراءات القانونية لكل من ينتحل صفة اختصاصي علاج طبيعي، وذلك لحماية المرضى وسلامتهم. وقالت في تصريح صحافي لها على هامش لقاء جمعية العلاج الطبيعي الكويتية مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالعزيز الشعيب. بأن وكيل الوزارة الشعيب رحب بوضع الآلية، وأكد أهمية محاربة دخلاء مهنة العلاج الطبيعي بوضع آلية وضوابط مشددة لردعهم، مشيرة الى انه سيتم انشاء لجان خاصة لوضع ضوابط مهنة العلاج الطبيعي مع وزارة الشؤون.

وأفادت الخميس أنه تمت مناقشة اتاحة الفرصة لأعضاء جمعية العلاج الطبيعي الكويتية للمشاركة في الأنشطة الدولية العلمية مع وكيل الشؤون، والذي أبدى ترحيبه بالموضوع، واقتراح احتساب ايام حضور المؤتمرات العالمية ايام دوام رسمية، مشيدة بجهوده لتذليل العقبات من امام جمعية العلاج الطبيعي للارتقاء بالمهنة.

