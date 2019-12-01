وطن النهار

شنجن (الصين) - «كونا»: انطلقت المرحلة النهائية من مسابقة (هواوي) لتقنية المعلومات والاتصالات لطلاب جامعات الشرق الاوسط بمدينة (شنجن) الصينية أمس السبت بمشاركة ثلاثة طلاب كويتيين. وأعلنت (هواوي) تأهل ثلاثة طلاب كويتيين ضمن 39 متنافسا للمرحلة النهائية من المسابقة التي شارك فيها حوالي 21 ألف طالب من عشر دول في منطقة الشرق الأوسط. وقال نائب رئيس الشركة للعلاقات العامة في الشرق الأوسط سبيس لي لـ (كونا) ان المسابقة تهدف بشكل رئيس الى رعاية المواهب الواعدة في تقنية المعلومات من الطلاب.

وأكد أن المسابقة تسعى أيضا الى تعزيز القدرة التنافسية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمساهمة في تطوير المجتمع، مشيراً وأشار الى انه شارك في المسابقة حوالي 21 ألف طالب من 10 دول بالشرق الاوسط تأهل منهم 500 طالب للمرحلة قبل النهائية قبل أن يصل 39 طالبا الى المرحلة النهائية التي تستمر فعالياتها يومين. من جانبه قال المشرف على الفريق الكويتي المشارك في المسابقة الدكتور بجامعة الكويت سلطان شفاقة لـ(كونا) ان الفريق يضم كلا من الطالب غيث الغيث والطالبة سعاد الشمري والطالبة مريم القلاف، مؤكداً أن تأهل الفريق الكويتي للمشاركة في المرحلة النهائية لهذه المسابقة يعد خطوة مميزة في مسار الابداع لدى الطلبة الكويتيين مشيرا الى أن هذا يأتي نتيجة للاهتمام بتطوير التعليم وتحسين مخرجاته التي تصب في مصلحة التطوير والتنمية بالبلاد، ولافتاً الى ان هذه المسابقة تهدف الى تشجيع الطلبة وحديثي التخرج على التعرف على أحدث التقنيات في عالم الاتصالات من شركة (هواوي) الرائدة في هذا المجال. وتأسست شركة (هواوي) في عام 1986 وهي مملوكة بالكامل للقطاع الخاص ومقرها في مدينة (شنجن) وهي تعمل على تصنيع انظمة الشبكات والاتصالات المتنقلة.

