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«البلدية»: 25 سارية و300 علم لتزيين قرية صباح الأحمد التراثية


تشارك بلدية الكويت في فعاليات مهرجان الموروث الشعبي  لهذا العام والذي يقام في قرية صباح الأحمد التراثية ضمن مشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة. وأوضحت البلدية انها تشارك في فعاليات هذا المهرجان بجناح  خاص لها في قرية صباح الأحمد التراثية و التي أصبحت أحد أهم المعالم السياحية في الكويت. وبينت إنه سيتم عرض فيديوهات لأهم المشاريع التي قامت البلدية بإنجازها كمشروع برايح السالم ومختبر البلدية في هذا الجناح فضلا عن الفلاشات التوعوية التي قامت البلدية بنشرها من خلال المنصات الإعلامية لتوعية المواطنين والمقيمين و عرض فيديوهات تبين الدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية في البلدية من جولات وإزالات من خلال الحملات التي اطلقتها إدارة العلاقات العامة فضلا عن قيامها  بتركيب  25 سارية و300 علم لتزيين القرية التراثية قبل بدء فعاليات هذا المهرجان السنوي والذي يعتبر متنفسا للمواطنين والمقيمين.


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