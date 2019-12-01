دفتر أحوال

للمرة الثانية افلت السجين الكويتي «ع. م» الذي استطاع قبل اسبوعين الهرب من سيارة نقل السجناء خلال تواجده في مستشفى الفروانية، بعد محاصرته في منطقة الجهراء برفقة عمه الذي تعمد الاصطدام بدورية مباحث تنفيذ الاحكام وتمكين ابن شقيقه السجين من الهرب، فيما سقط العم بيد رجال مباحث تنفيذ الأحكام. وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ «النهار»: بان مباحث تنفيذ الاحكام وفور هروب سجين كويتي يدعى «ع. م» منذ أكثر من أسبوعين من سيارة نقل السجناء الخاصة بالسجن المركزي خلال توجهه الى مستشفى الفروانية يجرون البحث والتحري عنه، وبعد رصده في منطقة الجهراء برفقة عمه تم تحديد موقعهم، فتم تطويق الطرق ومطاردة سيارة العم الذي يصطحب معه السجين حيث تعمد الاصطدام بسيارة مباحث التنفيذ وتمكين السجين من الهرب بين المنازل. رجال التنفيذ استطاعوا الامساك بالعم الذي تمت احالته الى التحقيق وتسجيل قضية تمكين محكوم من الهرب واخفائه والاصطدام بدورية شرطة.

