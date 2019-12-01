دفتر أحوال

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أحبط رجال جمارك الشحن الجوي محاولة تهريب ما يقارب من 58 طردا من الأحذية لماركات عالمية مقلدة قادمة من احدى دول شرق آسيا، لحساب وافد عربي الجنسية. وفي التفاصيل بان 58 طردا يبلغ وزنها ما يقارب من 678 كيلو غراما قادمة من احدى دول شرق آسيا لحساب وافد عربي الجنسية، وخلال قيام المفتش الجمركي بعملية تفتيش الطرود اكتشف انها تحوي احذية لماركات مقلدة بطريقة محترفة، فتم ابلاغ مدير إدارة الشحن الجوي مطلق العنزي الذي حرص على أن تكون عملية فرز البضاعة المقلدة تحت متابعته وأمر باحالة القضية الى الجهات القانونية.

