دفتر أحوال

?

لقي مواطن مصرعه وأصيب اثنان اخران بجروح وكسور خطيرة اثر حادث تصادم بين دراجة نارية «بقي» وسيارة دفع رباعي فجر أمس على طريق الزور كيلو 270. ووفق مصدر أفاد بان بلاغاً ورد فجر أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري مروع على طريق الزور كيلو 270، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف والاطفاء لموقع الحادث حيث تبين ان دراجة نارية نوع «بقي» وسيارة دفع رباعي اصطدمتا ما نتج عنه مصرع مواطن وإصابة اثنين اخرين احدهما انحشر داخل السيارة، فتم قطع الحديد من قبل رجال الإطفاء بواسطة معدات وآلات خاصة وتم نقل المصابين بسيارات الاسعاف الى المستشفى فيما تم نقل الجثة، وقيام رجال المرور بتخطيط الحادث.

