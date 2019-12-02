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بدأت مساء أمس، في إحدى قاعات فندق شاطئ الجميرا في منطقة المسيلة، دورة «أساسيات البورتريه باستخدام القلم الرصاص» وهذه الدورة من إعداد وتقديم الفنانة التشكيلية د. هناء الملا.

والدورة تتضمن أساسيات العمل الفني للرسم «البورتريه» بالقلم الرصاص، وهي حصيلة إبداعات خبرة عشرات السنوات في هذا المجال، وذلك من أجل ضم فنانين متخصصين جدد إلى الساحة الفنية، تكون لديهم القدرة على المنافسة في هذا النوع من الرسم، وصقل مواهبهم، التي تتناسب مع ما تتطلبه الرؤى الفنية.

وفي هذا السياق، أبدى الحضور إعجابهم بالدورة، والتي استخدمت فيها الدكتورة أساليب فنية متنوعة، وذات مضامين فنية مأخوذة من الواقع والخيال معاً، وذلك وفق سياق متصل بالإنسان في كل أحواله، من خلال الخداع البصري وتجسيد ملامح الوجه بتطبيق الظل والنور والمنظور التشكيلي ورسم العناصر بأشكال مجسمة ثلاثية الأبعاد.

وتقيم د. الملا دورات للفنانين يتعلمون فيها مبادئ الرسم البورتريه بالقلم الرصاص، والقدرة على التخيل والابتكار، وذلك من أجل الحصول على أعمال متميزة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تلك الدورات والتي تقدمها د. هناء الملا تسهم في صقل مواهب المبدعين، وتحديد اتجاهاتهم نحو آفاق فنية.

د. هناء الملا تهتم بنشر الثقافة الفنية وإعطاء شهادة معتمدة، وتقام هذه الدورة من أجل تشجيع المواهب الواعدة.

