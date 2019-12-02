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أوضح المخرج سعد هنداوي ان الغاية لا تكمن في القدرة على صناعة فيلم أم لا، بل في كيفية صناعة هذا الفيلم وتكنيكه والتمكن من ادواته، معبرًا عن امله من التقدم خطوة على طريق العمل السينمائي، وتطوير علاقة الشباب الملتحقين بالورشة بأدواتهم لصنع فيلم جيد، خاصة ان صناعة الفيلم أصبحت أمرًا أكثر سهولة في ظل التقنيات الحديثة والحلول الرائجة التي تشهدها هذه الصناعة، حتى ولو كان ذلك عن طريق الهاتف المحمول، ضاربا المثل بالمخرج العالمي ستيفن ستلبرج الذي أخرج فيلمًا بموبايل وعرضه في مهرجان برلين العام الماضي جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده نادي الكويت للسينما الذي أقيم بالقاعة الرئيسية بالمكتبة الوطنية احتفاءً به والذي دشن من خلاله ورشته السينمائية عقب انتهاء المؤتمر، وتستمر حتى يوم 5 ديسمبر الحالي.

وحضر المؤتمر أمين سر النادي عبد المحسن التمار، ومسؤول قسم الإعلام في شركة «أوزون للسينما» – الراعي الإعلامي- منفذ الورشة تميم النويري .

وأكد هنداوي أنه يهدف من خلال ورشته إلى الاهتمام بالمحتوى الجيد، مؤكداً أن عالمنا العربي غني ومُلهم بالأفكار والأحداث الدرامية، عكس الحياة في الغرب، نظرًا لما في عالمنا من أحداث ساخنة باستمرار، ومن هنا سنعمل على كيفية ترجمة تلك الأحداث لمادة سينمائية غنية.

وكشف هنداوي عن أن هذه الزيارة هي ثاني زياراته الى الكويت، غير أن الأولى كانت عائلية وليس لها دخل بالعمل، لافتًا إلى ان ادراكه للحركة الفنية في الكويت تجعله يؤكد ان بها امكانات وطاقات فنية يجب العمل على الكشف عنها ومد يد العون لها، وانه سبق وان شارك ببعض الترشيحات الخاصة بعدة أفلام مرشحة لجوائز الدولة التشجيعية، عبر مشاهدة عن بُعد لبعض الاعمال الفنية لمخرجين كويتيين.

واستطرد هنداوي قائلًا: « لست مخرج أفلام روائية طويلة فحسب، بل عملت في البرمجة أيضا في عدة مهرجانات منها مهرجان دبي السينمائي، وظللت معهم حتى تسلمت إدارة سينما الغد (مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي)، كما عملت كمستشار سينمائي في فرنسا لعدة سنوات، والمقصود بكلامي أنني سينمائي أعمل في كل ما يخص السينما بفضل تراكم الخبرات والعمل في أكثر من موقع يخص تلك الصناعة، فسيستم إدارة المشروعات السينمائية أخذناه من الغرب مثلما استوردنا تلك الصناعة كلها من هُناك».

ولفت إلى ان الورشة لا تجعل من أحد مخرجاً، بل هي خُطوة تعطيك المفاتيح والمسالك التي تسهل عليك اقتحام المجال وانت على أرض صلبة، فالفيلم ما هو الا قصة وعلى المخرج ان يجيد فن الحكاية ليقدمها لنا بقالب ممتع ومشوق، وسأحرص من خلال الورشة إلى تعريف الشباب بالمصطلحات السينمائية، وعلاقة المخرج بالعدسة، ولماذا هناك شوت بعدسة 135ملي وآخر بـــ 50 ملي، وكيف تتعامل بمعرفة تامة مع أدواتك.

وعبر هنداوي عن امتنانه بما يعرف بـــــ «صناديق الدعم السينمائية» متمنيا تعميم الفكرة على كل دول العالم، لأنها من الممكن أن تُحيي فيلمًا من مماته بسبب عدم إيجاده لجهة إنتاجية، مذكرًا بالعرف السائد في مهرجان دبي قبل توقفه، إذ كان هناك ما يسمى «إنجاز» وهي جهة تعمل على مد يد العون للمتعثرين في الانتهاء من أفلامهم.

بدوره قال أمين سر نادي الكويت للسينما عبدالمحسن التمار، إن هناك منصات كثيرة تعمل على تقديم الدعم لصناع السينما، منها الهيئة الملكية للأفلام في الأردن، وخمس منصات عربية وعالمية موجودة حاليًا على الأنترنت، وما أن ينتهي المخرج من فيلمه ويرسله لهم يجد الدعم يقدم من الأفراد والشركات.

من جهته، شدد هنداوي على أن السينما ليست صناعة من أجل الترفيه فقط، بل هي حائط الصد القوي في مواجهة كل الأفكار المتطرفة حول العالم، وان أهم أدوات تلك الصناعة هي علاقة الممثل بالمخرج، نظرا لأن الممثل هو العنصر الحي الوحيد وسط عناصر الفيلم السينمائي، ومن هنا نجد أن قدرة نجاح المخرج في توجيه الممثل تعد من أهم خطوات نجاح الفيلم عمومًا. واختتم هنداوي المؤتمر بتوجيه التحية لمن يعمل على إيجاد جيل من الصبية الصغار يعمل على مدهم بالمعلومات السينمائية التي تناسب أعمارهم، عملا بما يجري في كل دول العالم المتقدم.

