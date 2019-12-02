اختيار مسرحية «الصبخة» لفرقة مسرح الخليج العربي ضمن الأعمال المتنافسة على جائزة القاسمي لأفضل عرض مسرحي في مهرجان المسرح العربي في دورته المقبلة في العاصمة الأردنية «عمان» وأيضا اختيار مسرحية «على قيد الحلم» لفرقة مسرح الشباب فى المسار الثاني خارج المسابقة، لاشك بأن تلك الاختيارات تمثل إنجازاً حقيقياً في رصيد المسرح والحركة الفنية والثقافية في كويتنا الغالية.

إن هكذا اختيارات من أرفع المهرجانات المسرحية وقمة سنامها، حيث مهرجان المسرح العربي يرسخ مكانة المسرح في الكويت وجدية الدعم الذي يحظى به من لدن جميع القيادات في الدولة، ومتمثلا بالحاضنة الأساسية للثقافة والفنون ونعني المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. كما أن هكذا اختيار، يمثل استمرارية للنهج المتميز الذي راحت تشتغل عليه فرقنا المسرحية والذي تمثل بأكبر عدد من المشاركات ولعل أبرزها مسرحية«صدى الصمت» لفرقة المسرح الكويتي والتي حصدت جائزة القاسمي كأفضل عرض مسرحي في مهرجان المسرح العربي في دورته الثامنة - يناير 2016 والمسرحية من توقيع المبدع فيصل العميري. ما أحوجنا أن نقول شكراً للهيئة العربية للمسرح على جهودها.. وإنجازاتها.. والشكر موصول لفرقنا المسرحية المترشحة ونشير إلى فرقة مسرح الخليج العربي وفرقة مسرح الشباب.. ونقول.. برافو للجميع.

وعلى المحبة نلتقي

