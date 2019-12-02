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قبل يومين كشفت الفنانة المصرية، نيللي كريم، عن تطورات مفاجئة بشأن حالتها الصحية، التي لم تكن أبداً محل قلق لدى جمهورها ومحبيها. إلا أنها بشكل مفاجئ نشرت صوراً لها بصحبة الأطباء خلال مرحلة خضوعها لجراحة ناجحة، موجهة الشكر للفريق الطبي على ما سمّته الحفاظ على حياتها وإنقاذها. ولم تكشف كريم عن التفاصيل الخاصة بحالتها وما تعاني منه، لكنها استقبلت العديد من رسائل الدعم والتهنئة على نجاح الجراحة التي أجرتها من قبل زملائها. وحرصت أنغام ودنيا سمير غانم وروجينا وظافر العابدين وشريف رمزي ومي كساب ووفاء الكيلاني وهند صبري وريهام عبدالغفور على دعمها وتهنئتها بنجاح الجراحة، لتخرج تصريحات صحافية نسبت إلى كريم تقول فيها إنها تعافت من ورم حميد بالوجه، بعدما أجرت جراحة من أجل استئصاله.