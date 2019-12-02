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براءة رانيا يوسف ووفاء عامر بقضية سب خالد يوسف


برأت محكمة جنح الدقي في مصر، امس الاول السبت، الفنانة وفاء عامر والفنانة رانيا يوسف، من تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف. وكانت الفنانتان رانيا يوسف ووفاء عامر قد ظهرتا في أحد البرامج التلفزيونية، وعبرتا عن غضبهما من المخرج خالد يوسف، ورفضهما العمل معه في أي أعمال فنية مقبلة. يذكر أن محكمة جنح الدقي استعلمت في جلسة محاكمة الإعلامية بسمة وهبة والفنانة رانيا يوسف واثنين آخرين، بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف، من مجلس النواب عما إذا كان المدعي بالحق المدني يتمتع بالصفة النيابية كعضو مجلس برلمان من عدمه، وكلفت النيابة تنفيذه وأجلت الجلسة ليوم 19 نوفمبر الحالي.


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