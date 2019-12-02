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فيلم سينمائي يُجسِّد حياة قطة هوليوود إليزابيث تايلور


قالت الممثلة البريطانية ريتشل فايز إنها من المقرر أن تلعب دور قطة هوليوود المدللة إليزابيث تايلور في فيلم يقدم جانباً من حياة النجمة الراحلة. ويحمل الفيلم اسم «علاقة خاصة»، ويتناول مرحلة لمعان نجم إليزابيث كممثلة ناجحة ما لبثت أنْ تحولت إلى ناشطة في مجال التوعية ضد مرض الأيدز، بحسب صحيفة (مترو البريطانية). الفيلم من إنتاج شركة «سي-سو فيلمز» ومن كتابة السيناريست سيمون بيفوي، وهو يحكي كيف يمكن للصداقة أن تغيّر حياة الناس، وكيف حاولت إليزابيث تغيير العالم؟». وتقول شركة الإنتاج: «الجمهور مغرم بالوقوف على أسرار الحياة الخاصة لمشاهير هوليوود؛ وليس ثمّ منافس لإليزابيث تايلور في هذا المضمار». وعلى الرغم مما اشتهرت به حياة إليزابيث من البذخ والإثارة، وما أحرزته من نجاح في مهنتها كنجمة سينمائية، فإن فيلم «علاقة خاصة» سيركز أكثر على حياتها كناشطة إنسانية.


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