مال وأعمال

أظهرت بيانات حكومية رسمية الى ان حجم المنفق على مشروعات خطة التنمية 2019/2020 بنسبة 24.6 في المئة بالغة 817.6 مليون دينار بعد مرور 8 اشهر وذلك من اجمالي الكلفة المرصودة لمشروعات التنمية خلال العام والبالغة 3.3 مليارات.

ووفقاً للبينات الصادرة عن امانة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن موقف المشاريع التنموية المدرجة في الخطة الخمسية 2015/2016 - 2019/2020، فقد كانت 2017/2018 الأكبر من حيث نسب الانفاق على مشاريع الخطة بواقع 86 في المئة، تلاها 2016/2017 بنسبة 76 في المئة و2018/2019 بنسبة 70 في المئة وجاءت نسبة الانفاق في 2015/2016 الأدنى بين نسب الانفاق على مشروعات خطة التنمية في السنوات الخمس الماضية بواقع 61 في المئة.

وتستهدف الحكومة رفع نسبة الانفاق الرأسمالي على المشاريع الرأسمالية في خطة التنمية والسعي لحل التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع مع متابعة تنفيذ اداء المشاريع على ارض الواقع بالتنسيق بين جميع الجهات الحكومية.

ووفق الأرقام المعلنة عن حالة المشروعات المدرجة في الخطة، اوضحت امانة التخطيط الى ان هناك 6 مشاريع في مرحلة التسليم و73 مشروعاً في مرحلة التنفيذ و51 مشروعاً في مرحلة التحضير لتمثل المشاريع في مرحلتي التحضير والتنفيذ حوالي 91 في المئة من اجمالي المشاريع المدرجة في خطة 2019/2020 و5 مشاريع لم تبدأ بعد وذلك من اجمالي المشاريع المدرجة في خطة التنمية.

