مال وأعمال

واصلت البورصة تقدمها خلال تعاملات،أمس، لترتفع بشكل جماعي للجلسة الثالثة على التوالي، لتواصل تباعاً اختراق حواجز المقاومة بالتزامن مع تزايد وتيرة التداولات.

وأنهى المؤشر العام للبورصة مرتفعاً 1.42 في المئة عند مستوى 6012.72 نقطة بمكاسب بلغت 84.5 نقطة دفعته لبلوغ اعلى مستوياته خلال 4 اشهر.

كما ارتفع المؤشران الرئيس والأول عند الاغلاق بنسبة 0.49 في المئة و1.75 في المئة على الترتيب، ليخترق «الرئيس» مقاومة مهمة عند 4790 نقطة مُقترباً من الحاجز المئوي 4800، فيما تجاوز «الأول» عدة مقاومات اليوم ليُغلق عند اعلى الحاجز المئوي 6600 نقطة.

وجاء صعود المؤشرات اليوم بالتزامن مع تحسن ملحوظ في مستويات التداول مقارنة بالجلسة السابقة، حيث ارتفعت السيولة 24.1 في المئة الى 48.05 مليون دينار، كما زادت الكميات 14.6 في المئة الى 188.81 مليون سهم. وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة السلع الاستهلاكية بنسبة 2.07 في المئة، يليه البنوك بواقع 1.91 في المئة، بينما تراجع قطاع المواد الأساسية والنفط والغاز بمعدل 0.39 في المئة و1.08 في المئة على التوالي.

وتصدر سهم «أموال» القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 10 في المئة، فيما تصدر سهم «المنتجعات» القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 9.52 في المئة. وحقق سهم «بيتك» انشط سيولة بالبورصة بقيمة 8.47 ملايين دينار مرتفعاً بنحو 4 في المئة، بينما تصدر سهم «أهلي متحد - البحرين» نشاط الكميات بتداول 17.8 مليون سهم مرتفعاً 2.16 في المئة.

