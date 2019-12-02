مال وأعمال

تصدر سهم بنك الكويت الدولي نشاط الكميات ببورصة الكويت خلال تعاملات، امس، بالتزامن مع صعود السهم الى اعلى مستوياته خلال شهر تقريباً.

وبلغ حجم تداولات السهم نحو 13.4 مليون سهم جاءت بتنفيذ 186 صفقة حققت سيولة بقيمة 3.6 ملايين دينار كأنشط سيولة خلال 4 اشهر. ووفق «مباشر» اسهم نشاط التداول على «الدولي» في صعود السهم في تلك الأثناء بنسبة 0.37 في المئة عند سعر 270 فلساً بمكاسب بلغت فلسا واحدا فقط مقارنة باقفاله السابق.

كما تزايدت طلبات الشراء الكلية على السهم خلال جلسة اليوم لتصل خلال الفترة الى 6.05 ملايين سهم مقارنة بنحو 5.06 ملايين سهم تمثل حجم عروض البيع الكلية من السهم حتى اللحظة. وساهم صعود السهم اليوم في ارتفاع مؤشر قطاع البنوك 1.29 في المئة ليحتل المرتبة الثانية بين اعلى ارتفاعات قطاعات البورصة، بالاضافة الى صعود مؤشر السوق الأول 1.21 في المئة.

