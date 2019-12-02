مال وأعمال

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دعا صندوق النقد الدولي الكويت الى ضرورة الاهتمام بعملية الاصلاح المالي من خلال الاعتماد على الانفاق بالدرجة الاولى مدعوماً بتكثيف الجهود الهادفة الى تنمية الايرادات غير النفطية، موضحة ان الانفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في الكويت يعد هو الاسرع في مجلس التعاون الخليجي اثناء فترة ارتفاع اسعار النفط وهو الاعلى حالياً على مستوى المنطقة.

وشدد صندوق النقد في توصياته للكويت على ضرورة خفض الانفاق الحكومي مع الحد من اوجه عدم الكفاءة، موضحاً ان الكويت اتخذت خطوات ميدانية لخفض الانفاق الجاري عبر ترشيد بعض استحقاقات العمل وتخفيض دعم الطاقة والمياه وذلك رغم المعارضات التي واجهت الكويت خلال اجراء المزيد من مثل هذه الاصلاحات وحددت قائمة باجراءات الترشيد التي تلقى قبولاً اجتماعياً أكبر وتتضمن:

1 - سد الثغرات في إدارة مختلف أنواع التحويلات.

2 - تحسين كفاءة المشتريات.

3 - الحد من المنح المقدمة للقطاعات ذات الأولوية.

4 - ترشيد الإنفاق الرأسمالي.

