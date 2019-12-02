مال وأعمال

اصبح استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على بنك «الاهلي المتحد -البحرين» قاب قوسين او أدنى من الانجاز في ظل المعطيات الجديدة التي تمت باعلان بيتك تلقي موافقة مصرف البحرين المركزي على المضي في اجراءت الاستحواذ على اسهم راسمال البنك الاهلي المتحد.

وتخضع القرارات النهائية لـ«بيتك» لموافقة الجمعيات العامة لمساهمي البنكين وانه لا يوجد اثر في الوقت الحالي على المركز المالي لبيتك.

وتأتي هذه الخطوة كمرحلة شبه نهائية على استحواذ بيتك على الاهلي المتحد - البحرين بعد اعلان البنك المركزي الكويتي على الموافقة المشروطة على طلب بيت التمويل الكويتي «بيتك» الاستحواذ على 100 في المئة من اسهم رأسمال البنك الأهلي المتحد - البحرين بطريقة تبادل الأسهم.

وتعد هذه الخطوة مشروطة باستيفاء جملة متطلبات قانونية وفنية واجرائية لحماية التنافسية وتحقيق اعلى مستويات الشفافية والتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية، خاصة مع ايجابيات عديدة ستعود من جراء عملية الاستحواذ ومنها في المقدمة زيادة ايجابية مؤثرة في ربحية سهم بيت التمويل للثلاث سنوات المقبلة اخذا بالاعتبار الاسهم التي ستصدر بغرض الاستحواذ. وزيادة الارباح المجمعة للمجموعة باكثر من 90 في المئة وتدعيم المركز المالي لبيت التمويل ليكون من اكبر البنوك الاسلامية عالميا واقليميا وبحجم اصول اكثر من 94 مليار دولار وبحقوق مساهمين تناهز 10 مليارات دولار وتعزيز الانتشار الجغرافي للمجموعة بعد الاستحواذ وبما يتيح لها الدخول في اسواق جديدة مثل مصر والمملكة المتحدة والاستفادة من القاعدة المجمعة لعملاء البنكين

والجدير بالذكر ان متوسط تبادل يبلغ 2.325581 سهم من اسهم البنك الاهلي المتحد مقابل سهم واحد من اسهم بيتك وسيكون الاستحواذ في حال اعتماد دراسات التقصي النافي للجهالة والحصول على الموافقات الرقابية سيتم من خلال اصدار اسهم تعادل حوالي 53.96 في المئة من اسهم بيتك الحالية.

وأشار الى ان الخطوة المقبلة بعد موافقة الجهات الرقابية في الكويت والبحرين، ممثلةً في بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي والجهات الرقابية الاخرى سيكون اجراء دراسات التقصي النافي للجهالة واي موافقات اخرى مطلوبة.

