مال وأعمال

أعلنت طيران الجزيرة، عن تسلّمها طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo والتي وصلت إلى مطار الكويت الدولي مساء يوم السبت الماضي.

وتعد هذه ثالث طائرة من طراز A320neo تنضم إلى أسطول الشركة، والثانية التي يتم تسلّمها خلال عام 2019. وتستعد الشركة إلى تسلّم طائرة جديدة من هذا الطراز قبل نهاية العام.

وتتميز هذه الطائرة الجديدة مثل أسلافها بكونها مزودة بمحرك CFM LEAP-1 ومصممة بأطراف الأجنحة المعروفة باسم Sharklets التي تحقق وفورات في حجم استهلاك الوقود، وتخفض مستوى ضوضاء المحرك وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي هو أقل من معيار القطاع الحالي.

مع هذه الطائرة الجديدة، تشغل طيران الجزيرة اليوم أسطولاً مكوّناً من 12 طائرة إيرباص، تسع منها من طراز A320 وثلاث من طراز A320neo.

