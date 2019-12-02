مال وأعمال

شاركت «زين» بفعاليات حفل افتتاح المؤتمر السنوي السادس والثلاثون للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار «جيلٌ بنّاء.. لوطنٍ معطاء»، وذلك ضمن رعايتها البلاتينية للمؤتمر الذي عُقد في مدينة سان دييغو بحضور سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ سالم الصباح .

وأعربت الشركة في بيان صحافي عن فخرها بكونها الراعي البلاتيني للمؤتمر، والذي تُعتبر داعماً رئيساً له على مدى 16 عاماً، خاصةً وأنّ هذا المؤتمر الطلّابي المتميز يُشكّل التجمع الأكبر للطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، ويأتي دعم «زين» في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه قطاعي الشباب والتعليم، ومن منطلق إيمانها بأهمية التواصل مع أبناء الكويت من طلاب العلم في الخارج.

وخلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها على هامش المؤتمر، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في «زين» الكويت وليد الخشتي: «بروح يغلب عليها «الأمل» و«الإلهام» و«المسؤولية»، يتجدد هذا التجمع الوطني لكوكبة من الشباب، الذي لم ينسيه طول وبُعد المسافات هموم وقضايا أهله».

وبين الخشتي قائلاً: «أود أن انتهز هذه الفرصة لأعرب عن مدى اعتزازي وفخري بطلبتنا الأعزاء، وسنظل نُذكّرهم في كل مشاركة في هذه الفعاليات أن الكويت قد منحتهم ثقتها ليكونوا خير سفراء لها، كما أود أن أعبر عن سعادتي لمشاركة «زين» في هذا التجمع الوطني، الذي نجدد فيه دعمنا لأبنائنا الطلبة في الخارج».

وتابع الخشتي: «وإذا كُنّا نؤمن بفاعلية دور مؤسسات القطاع الخاص في مجالات الاستدامة، فنحن نعتبر أنفسنا شركاء رئيسيين للمُبادرات والأنشطة الطلابية، فإحساسنا بالمسؤولية المشتركة دفعنا إلى الاستمرار في توجيه الدعم والاهتمام للفعاليات الشبابية والتجمعات الطلابية».

وأكدّ الخشتي: «أنتم تُمثّلون شريان الأمل لخططنا التنموية نحو بناء « كويت جديدة «، وتأتي هذه المسؤولية الكبيرة في الوقت الذي تشهد فيه مجتمعاتنا تحديات كثيرة، ولعل أكثر المتأثرين بهذه التحديات هم الشباب، ولأنكم «فئة الشباب» تمثلون القاعدة العريضة، فإننا نعلم جيداً أن معالجة هذه التحديات هي ضرورة وحقيقة راسخة، حيث أن النمو الاقتصادي مرتبط على نحو وثيق مع تحفيز الطاقات الشابة».

